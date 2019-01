Un pols pel lideratge a Mollerussa

No és una jornada intersetmanal com les que es juguen en lligues superiors, tampoc no és l'enfrontament d'alguna copa. El Manresa juga avui a Mollerussa, a 2/4 de 9 del vespre, la continuació del partit que, el dia 23 de desembre passat, es va suspendre al descans per la boira, a la capital del Pla d'Urgell. El resultat, en el moment de la suspensió, era d'1 a 0 favorable als lleidatans i, per tant, el conjunt blanc-i-vermell tindrà 45 minuts per mirar d'equilibrar o, en el millor dels casos, superar el marcador desfavorable pel gol d'Abert Delgado als 34 minuts.

Des del dia de la suspensió, el 23 de desembre (darrera jornada abans de les vacances de Nadal), el Manresa ha millorat la seva classificació al grup 2 de Primera Catalana, en sumar els tres punts en el duel que tenia també ajornat davant el Vista Alegre (per l'accident de dos jugadors del Manresa en la jornada que estava prevista aquesta confrontació). Dissabte passat, 5 de gener, l'equip que entrena Andreu Peralta va superar l'equip de Castelldefels per un clar 3 a 0. Amb aquesta victòria, els manresans es van situar al capdavant de la classificació amb 32 punts, els mateixos que té el Mollerussa, però amb un millor goal-average particular per als de Peralta (vuit gols de diferència). Per tant, avui, el que hi ha en joc és el lideratge. Qui guanyi jugarà diumenge el darrer partit de la primera volta com a capdavanter. L'empat afavoriria el conjunt bagenc.

A banda de jugar-se el lloc de més privilegi a la taula classificatòria, el partit també té estadístiques significatives per mantenir o trencar. Tant el Mollerussa com el Manresa posen a prova ratxes llargues, també de temporades passades. Així, els locals del Pla d'Urgell porten 27 partits seguits sense perdre al seu camp (la darrera ensopegada va ser el 2 d'abril del 2017 contra el Torrefarrera per 0 a 3). També es dona el cas que, abans del partit contra el Manresa, el Mollerussa havia perdut el primer partit (de casa i de fora) després de 53 jornades de lliga; va ser l'ex del Manresa Dani Andreu qui va superar els urgellencs amb la Muntanyesa. S'ha de dir que la majoria d'aquests partits amb resultat positiu del Mollerussa van ser a Segona Catalana. Contraposat a tot això, el Manresa, des del 24 de gener del 2017, només ha perdut un enfrontament a domicili; va ser l'11 de març de l'any passat a casa del Farners, és a dir, una derrota en 32 partits. Per tant, només l'empat mantindria els dos conjunts amb les ratxes intactes.



«Buscarem els tres punts»

Andreu Peralta dirigirà el Manresa a Mollerussa com a entrenador a tots els efectes, un cop passat el test de quatre partits que el president José Luis Correa va estimar com a necessari, després de suplir, provisionalment, Piti Belmonte. Diumenge, després de superar el Vista Alegre, es va comunicar a Peralta la decisió. Amb això, el tècnic manresà, resident a Súria, deixa el juvenil A (Preferent), que passa a mans d'Isaac Marcos, un tècnic que s'ha mogut en diferents tasques per clubs vallesans, com el Sabadell Nord,el Jabac, el CE Sabadell o el CF Cerdanyola. Tindrà com a ajudant Alberto Pobre.

En referència al duel d'avui a Mollerussa, Andreu Peralta encara tindrà la baixa del lesionat Manel Sala. Per contra, recupera Florent i Leandro, que, per motius personals, no van jugar dissabte contra el Vista Alegre. Per tant, l'entrenador dels manresans tindrà quinze jugadors de la primera plantilla disponibles i completarà la convocatòria amb juvenils.

Del partit, Andreu Peralta ha dit que «anirem a buscar els tres punts, no ens conformem amb l'empat. La nostra intenció és competir, tot i que sabem que no serà fàcil. En tot cas, 45 minuts poden donar per molt i hem d'aprofitar la dinàmica positiva que tenim».

Segons Peralta, «els anirem a buscar a dalt, a veure si en el primer quart d'hora tenim la sort d'empatar per, després, mirar de girar definitivament el marcador, malgrat que haurem d'estar alerta amb els seus contracops».

Respecte a la simboligia del lideratge provisional, el tècnic manresà comenta que «tothom vol la primera plaça. Nosaltres hem de continuar millorant i el nostre rendiment ens marcarà on estem al final de lliga».