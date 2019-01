L'Igualada Rigat té el dubte del porter Elagi Deitg per jugar contra el Calafell

El porter de l'Igualada Rigat Elagi Deitg és dubte per jugar avui dissabte a Vilafranca contra el Calafell (20 h). Deitg té una lesió muscular a l'esquena que li provoca molt dolor i no va poder participar en l'entrenament de dijous. En principi serà dubte fins a última hora per poder jugar, i, de fet, hi ha molts números, ara mateix, que no pugui defensar la porteria arlequinada, i més tenint en compte que l'Igualada Rigat té properament un partit decisiu a Suïsa per seguir endavant en la competició europea. Si es confirma l'absència de l'Elagi Deitg, el vestidor igualadí mostra confiança total en Manel del Valle.

El rival dels igualadins, el Calafell, que no pot jugar a la seva habitual pista perquè el Vendrell també té partit a casa (és darrera jornada de la primera volta amb horari unificat), es juga una de les places que queden per a la Copa. Es preveu, per tant, un partit amb una intensitat alta, amb un conjunt, el local, amb molta ambició.