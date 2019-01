La bagenca Paula Fernández marca el seu primer gol a Primera amb el Màlaga

La futbolista santfruitosenca Paula Fernández ha aconseguit el seu primer gol a Primera Divisió (Lliga Iberdrola) en el partit que el seu equip, el Màlaga, ha jugat avui al migdia contra la Reial Societat, on hi juga la monistrolenca Núria Mendoza. Malgrat el gol de Fernández, aquest no ha estat suficient perquè les malaguenyes aconseguissin un resultat positiu, caient per 1 a 3, malgrat merèixer millor sort.

El Màlaga ha dominat la pilota i ja al minut 4, la mateixa Paula Fernández ha disposat d'una bona ocasió per marcar. Al minut 33, la visitant Naikari Garcia ha obert el marcador (0-1).

A la represa, el conjunt de la Reial Societat ha sortit més actiu però després de desaprofitar diverses oportunitats, ha estat el Màlaga qui va marcar l'empat amb l'esmentat gol de Paula Fernández, un llançament a l'escaire. De totes formes, a la recta final del matx, el conjunt basc ha desfet la igualada amb dos gols, marcats per Etxezarreta (min 76) i Naikari Garcia (min 79).

Amb aquesta derrota, el Màlaga ocupa la quarta posició per la cua de la classificació amb 15 punts, els mateixos que té el Sporting de Huelva, amb millor gol-average a la classificació.

Al final del partit, la golejadora Paula Fernández ha comentat que «el més important eren els tres punts i no s'han pogut aconseguir. Hem acabat amb un gust agredolç perquè l'equip ha estat bé, malgrat que elles han tingut més encert». Respecte a la seva titularitat, Fernández ha deixat clar que «és igual qui jugui, el més important es que l'equip puntuï per intentar salvar la categoria. Ara tenim des setmanes per preparar el dues amb l'Atlètic de Madrid».