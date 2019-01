Santiago Solari: «Isco és tot un professional i jo no soc qui per donar-li consells»

El Reial Madrid intentarà no despenjar-se més de la lluita pel títol de lliga en un nou examen a domicili, al Benito Villamarín (20.45 hores), davant un Reial Betis també irregular i que tornarà a examinar un conjunt madridista amb moltes lesions i un poder ofensiu molt minvat.

Solari no va evitar en la roda de premsa el tema Isco, sobre el qual va dir que «igual que la resta de 24 companys, el que vol és ajudar l'equip. Isco és tot un professional, jo no sóc qui per donar-li consells. Hi ha jugadors veterans i altres més joves als quals els queda molt per aprendre», sentenciava.

L'equip de Santiago Solari està a deu punts del lideratge i el seu marge d'error ha quedat reduït al no-res després d'un pobre inici de 2019, amb empat a Vila-real i derrota a casa davant la Reial Societat; ensopegades una mica alleujades per la victòria de Copa (3-0) davant el Leganés.

La visita d'avui no serà fàcil, ja que el Betis sol mostrar la millor cara davant la seva afició, a la qual voldrà recompensar amb un triomf de valor que els consolidaria a la zona europea.