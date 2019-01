La Hivernal del Bages mostra senders de Santpedor i Castellnou a 500 ciclistes

Un any més, i ja en són 26, els senders dels termes de Santpedor i Castellnou van ser protagonistes aquest diumenge en una nova edició de la Hivernal del Bages, una pedalada amb bicicleta de muntanya no competitiva (sense classificació) que obre calendari ciclista a casa nostra. Els organitzadors van arribar al nombre que tenen limitat d'inscripcions (500); en concret, van prendre la sortida des de la zona esportiva santpedorenca 501 ciclistes, entre els quals esportistes habituals en aquest tipus de marxes, i altres que preparen la seva temporada, com el cas de Núria Picas, el triatleta Xavier Torrades, el pilot de motos Ferran Hernández i el veterà Carles Checa, entre d'altres.

Els participants van poder escollir entre dos recorreguts, un de 38 quilòmetres i un altre de 51, i amb un desnivells de 1.500 i 1.000 metres, respectivament. La matinal va ser relativament freda (en comparació dels dies anteriors) i això va fer que el terreny fos dur, amb només amb una mica de fang pel desglaç ja al final de la jornada. Els comentaris dels ciclistes eren en general de satisfacció per uns traçats molt atractius, que van superar els d'anteriors edicions. Cal tenir en compte que en cap de les edicions s'han repetit els circuits i que cada any hi ha trams nous escollits pel Club Esportiu Hivernal del Bages, i en especial per un dels seus integrants, Xavier Martí, gran coneixedor de traçats de BTT.

Tant a l'hora de l'esmorzar (quilòmetre 25) com al final de la Hivernal del Bages, ja a Santpedor, les escoles de ciclistes de casa nostra, Bike Kids (Cube) i Esport Ciclista Manresà (Congost), van oferir exhibicions de les seves activitats, sobretot de les relacionades amb el bike trial, molt vistoses per als espectadors.