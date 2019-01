Mònica Clemente supera el rècord català absolut de perxa amb 4,32 metres a Sabadell

L'equip absolut femení de l'Avinent CA Manresa va aconseguir un podi de prestigi. Les manresanes van assolir la tercera plaça en el Campionat de Catalunya de clubs en pista coberta a Sabadell. Aquest tercer lloc va estar acompanyat d'una gran actuació individual de Mònica Clemente en el concurs de perxa, que va superar els 4,32 metres, que signifiquen un nou rècord absolut de Catalunya indoor i superen un centímetre el que ella mateixa ostentava des de l'estatal absolut del 2018 en pista coberta a València.

En categoria femenina, el CA Igualada Petromiralles, amb algunes baixes a la seva formació, va acabar en sisè lloc. La classificació va ser dominada pel FC Barcelona amb 97 punts, seguit de l'AA Catalunya amb 78, l'Avinent CA Manresa amb 68, el Cornellà At. amb 59, l'ISS-l'Hospitalet amb 58, el CA Igualada Petromiralles amb 39, el Lleida UA amb 37 i el CA Canaletes amb 31.

En l'apartat masculí, i malgrat algunes absències, el CA Igualada Petromiralles va assolir una destacada quarta posició amb 53 punts, darrere del FC Barcelona (89 punts), l'ISS-l'Hospitalet (70,5), l'AA Catalunya (66), i davant de l'At. Cornellà (51), Lleida UA (42), CA Canaletes (30) i JA Sabadell (29,5). En aquest cas, i pel que fa a marques, destacable la millor marca igualadina del relleu 4x400 de 3' 34'' 43 a càrrec de Castells, Muñoz, Farré i Carner (l'anterior era de 3' 34'' 75, aconseguit l'any passat en el mateix campionat per Carner, Roca, Samaniego i Muñoz).

Per la seva part, la formació masculina de l'Avinent CA Manresa va ser tercera en la categoria B amb 65 punts, per 70 de la UA Terrassa i 73,5 de la Unió Colomenca At. Al darrere, la UA Montsià (64), Barcelona At. (54,5), GEiEG (52), CA Granollers (45) i CA Tarragona (39).