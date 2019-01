El Nàstic vol continuar sumant, ara de local i amb el Cornellà

El Gimnàstic de Manresa, novè amb 23 punts, juga aquesta tarda a casa (16 hores) davant un equip, el Cornellà, situat molt a prop en la classificació. L'equip del Baix Llobregat és setà amb dos punts menys (23) que els bagencs. Per al Nàstic, que està fent una excel·lent campanya en el segon curs en la màxima categoria juvenil, la fita és sumar els 3 punts.

En tot cas, l'equip entrenat per Ferran Costa ja fa cinc partits que no perd des que va caure al camp del Manacor (1-0). Quatre empats i una victòria, davant del Nàstic tarragoní (2-0), han estat els marcadors d'uns bagencs que encara no han guanyat a fora.