L'Atlètic de Madrid es refà davant el cuer de l'eliminació a la Copa

L'Atlètic de Madrid es va imposar a l'Osca en la seva primera visita a l'Alcoraz, que va servir per als de Diego Pablo Simeone per seguir en la lluita de la lliga i per deixar enrere l'eliminació als vuitens de la Copa contra el Girona.

El quadre matalasser es va recuperar de l'ensopegada a la Copa amb una actuació notable que va penalizar un fluix Osca en defensa, incapaç de vigilar la seva esquena, amb els gols de Lucas, Arias i Koke. Amb les baixes, l'Atlètic va treure una millor versió entre l'espessa boira que els va rebre per pressionar el líder Barça.

El cuer va tenir opcions de marcar, amb la bona adaptació del nouvingut Enric Gallego repartint assistències en el seu debut a Primera, el mateix curs que ho va fer a Segona. Els de Franciso van tenir tres ocasions bones per posar-se per davant, però l'Atlètic només en va necessitar dues per avançar-se. Després del descans, els cops visitants es van succeir fins a assegurar-se el triomf.

Els madrilenys van començar imprecisos però van treure la qualitat per veure els forats en la defensa rival. Lemar, que va perdonar una oportunitat molt clara, es va refer amb una assistència de luxe a Koke, qui va assistir de pal a pal a Lucas, autor del primer gol.

A la segona part, una centrada de Griezmann va trobar Arias al segon pal i el colombià va engaltar la pilota cap a la porteria. Llavors, l'Osca va tirar la tovallola i Koke, qui cumplia 400 partits, va sentenciar, després d'una altra jugada per banda que Griezmann va tirar al pal abans del remat final.