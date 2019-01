Després d'un intercanvi de cistelles en els primers minuts, el Catalana Occident B va anar a remolc d'un Basket Almeda que es va mostrar superior. Tot i els esforços manresans per escurçar la diferència, els locals es van mostrar sòlids per derrotar per primera vegada en aquesta segona fase el Bàsquet Manresa (72-61).