El central manresà Lluís López debuta a Primera amb una derrota a Eibar

Lluís López, el central manresà de 21 anys, va debutar anit en la màxima categoria espanyola, la Primera Divisió. El jugador, que és a les ordres habitualment a la 2a B del surienc David Gallego, ahir va tenir l'oportunitat de jugar un partit de lliga al camp de l'Eibar. Tal com ja havia anunciat Rubi, el tècnic de l'Espanyol, era molt probable que debutés i ho fes de titular. I així va ser, fent parella de central amb el brasiler Naldo. Tot i que Leo Baptistao va tenir una ocasió als primers minuts, molt aviat la iniciativa va passar a ser dels bascos, que van pressionar amb insistència i van donar feina a Lluís i la resta de la defensa.

Per a l'Espanyol, poder sortir amb la pilota controlada era tot un problema i al minut 28 Sergi Enrich marcava l'1-0, quan es va poder quedar completament sol per afusellar Diego López. No hi va haver més gols però la imatge de l'Espanyol no va millorar en una segona meitat en la qual acabaria per consumar-se la desfeta. Lluís López també la va jugar sencera.



El VAR decideix el 2-0

El partit va quedar desnivellat de forma gairebé definitiva quan, en els sis minuts de la represa, va fer el segon gol De Blasis, que va ser a l'onze titular per les molèsties del xilè Orellana. El VAR va intervenir en l'acció per estudiar si Sergi Enrich estava en fora de joc a l'inici de la jugada, i finalment es va donar l'acció per vàlida.

Naldo, el company de defensa de Lluís López, es va lesionar, i va entrar darrere Hermosos mentre Rubi buscava poder ofensiu amb Piatti i Borja Iglesias. No va poder aconseguir el seu objectiu; i el que va arribar, als darrers minuts, va ser el 3-0, obra de Charles, que feia poc havia entrat per Kike García.

El debut de Lluís López va ser en una derrota que deixa l'equip en tretzena posició, a 4 punts de les posicions de descens que ara tanca el Rayo amb 20. Pel que fa a l'Eibar, té un punt més que el seu rival d'ahir (25) i és onzè.