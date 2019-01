Mercè Rosich torna a agafar la presidència del CA Manresa

L'assemblea extraordinària del Club Atlètic Manresa, celebrada dilluns al vespre, va confirmar el retorn de Mercè Rosich com a presidenta de l'entitat. Durant el darrer any, una comissió gestora, encapçalada per Josep Maria Gil, ha portat el control de l'entitat després que la pròpia Mercè Rosich deixés el càrrec, el gener passat, per optar a la presidència de la Federació Catalana d'atletisme. La candidatura de la manresana no va ser la més votada i per això, com més o menys s'havia insinuat en el seu moment, Rosich ara retorna al 'seu' club.

La possibilitat d'entrar a l'estament federatiu no ha estat possible, almenys de moment, doncs a les eleccions es va imposar del març Joan Villuendas. Segons Rosich, l'actual president de la Federació Catalana va cometre irregularitats en la campanya electoral i en les mateixes votacions. Degut a això es va fer la corresponent reclamació al Tribunal Català de l'Esport, el qual, encara no ha desencallat el tema, quan el març ja farà un any de les eleccions. Segons Rosich «el cas encara no està tancat. El recurs que vam presentar, constava de dues parts i de moment només n'han resolt una. Estem a l'espera de les explicacions que ens donin. Mentre tant, una gestora formada per Josep Maria Gil, Manel Molera i Guillem Pallejà ha portat el club. Ara tocava, o crear una nova junta o bé donar continuïtat a la gestora. Per això, i vista la situació, s'ha optat per donar estabilitat al Club Atlètic Manresa amb la meva persona al davant però amb una junta renovada i forta, de la qual, en pugui sortir un nou president si per alguna raó fa falta perquè encara no descarto la presidència de la Federació Catalana. Sigui com sigui, agraeixo la tasca que s'ha fet a l'entitat aquest darrer any».

De moment, la nova junta directiva està encapçalada per Mercè Rosich com a presidenta, Josep Maria Gil com a vicepresident, Manel Molera com a tresorer, Guillem pallejà com a secretari i com a vocals, Sònia Pintó, David Díaz i Joan Caler, tot i que en els propers dies s'incrementarà el nombre de directius.



Club obert a tothom



En aquest nou mandat, Mercè Rosich té clar que «hem de canviar la imatge elitista del club. Hem d'obrir les portes, que no només sigui per a atletes que fan pista. Els corredors populars, aquells que surten els diumenges a córrer per córrer. Aquests també tenen cabuda al CAM».

La nova presidenta ha afegit que «l'àrea competitiva del CAM és fantàstica des de l'escola fins a les formacions sèniors i de veterans. L'economia està equilibrada gràcies a una bona gestió i a una esponsorització fidel com la d'Avinent i al fet que no ens passem de la ratlla, tot i que no es fàcil al tenir l'equip femení a Divisió d'Honor. Tot això ho hem de mantenir, però a partit d'ara hem de potenciar altres aspectes». En aquest sentit, Rosich considera que «hem de donar més èmfasi a les organitzacions que fem, la Cursa de la Vida, els 10 km de Manresa, el Memorial Villaplana de marxa, el Memorial Julio Álvarez, etc. En aquest sentit, volem implantar el Memorial Àngel Garcia de proves combinades, tot i que per l'estat degradat de les nostres pistes, aquest any segurament l'haurem de fer fora de Manresa; a veure si pel 2020 l'Ajuntament té pressupost per renovar l'estadi del Congost».

Per créixer, Rosich també pensa en «els atletes veterans, que poden ser un bon exemple pels seus fills, i en augmentar la massa social. Què els socis es facin seva l'entitat, que intervinguin en les