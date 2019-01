Manresa viurà dissabte la cinquena Gala del beisbol i softbol català

Com a cloenda del programa d'actes de 'Manresa Ciutat del beisbol i softbol català 2018', la capital del Bages rebrà aquest proper dissabte, al Museu de la Tècnica (12 h), la cinquena edició de la Gala de la Federació Catalana de beisbol i softbol. Aquesta celebració, de periodicitat anual, serveix per homenatjar i reconèixer a tots aquells esportistes, jugadors i jugadores, tècnics, clubs, àrbitres i anotadors i directius que han aconseguit algun èxit aquesta passada temporada 2018 . Aquesta gala comptarà amb la coorganització del Beisbol Club Manresa i de l'Ajuntament.

Entre les distincions especials hi ha la de dos components del BC Manresa, Ferran Thomen i Joaquim Roca. Thomen és un col·laborador incansable del club manresà, present sempre al camp del Congost com a tècnic de les categories inferiors; també és membre de la junta directiva i en aquests moments ocupa el càrrec de president. Roca va ser un dels fundadors del Beisbol Club Manresa; en va ser el primer president i els seus fills, Quim i David, van ser jugadors de l'entitat; aquest any passat va ser el pregoner de la Nit de l'Esportista que va organitzar el propi club manresà al Teatre del Kursaal en el seu vint-i-cinquè aniversari. Una tercera distinció especial serà per a Santiago Granados coma àrbitre històric, amb més de 25 anys seguits dirigint partits de beisbol i softbol pels camps catalans.

Del BC Manresa, també serà premiat el jugador Kerson Trinidad com a millor llançador de categoria sènior de Primera Divisió, i l'equip campió de Catalunya de la modalitat slow pitch.