Frenkie de Jong arribarà a l'estiu per uns 75 milions fixos

El serial es va tancar ahir a la tarda amb final feliç per al Barça. El centrecampista de l'Ajax Frenkie de Jong, de 21 anys, serà blaugrana les cinc properes temporades a partir de l'1 de juliol, segons van informar els dos clubs. El traspàs es farà per 75 milions d'euros fixos més 11 en variables i, d'aquesta manera, es desencalla una història que va estar a punt de portar De Jong al París Saint-Germain la setmana passada.

L'anunci del Barça va arribar el dia en què una delegació formada pel president, Josep Maria Bartomeu, el màxim responsable executiu, Òscar Grau, i el director de futbol, Pep Segura, va traslladar-se a Amsterdam per tancar l'operació. El viatge que van fer Bartomeu i Grau, juntament amb els secretaris tècnics, Éric Abidal i Ramon Planes, la setmana passada a Holanda, va ser fonamental per fer decidir el jugador. De fet, ahir mateix, la seva nòvia va publicar un missatge a Twitter amb una foto d'ells dos fa dos anys al Camp Nou recordant que «has aconseguit el teu somni, el de fitxar pel teu equip favorit».

Reforç essencial

L'arribada de De Jong el proper estiu era molt important per al futur projecte del Barça, sobretot per formar un centre del camp de toc. De Jong, que va sorprendre la temporada passada a la lliga holandesa, ha actuat de central i també de mig centre, la posició de Sergio Busquets, tot i que sembla que es pot moure millor en la zona d'interiors. La suma de l'operació fa pensar que el Barça es veurà obligat aquest estiu a vendre un dels seus titulars per tal de complir amb el joc net econòmic. Ahir ja s'apuntava que Rakitic i fins i tot Umtiti podien ser en aquesta possible llista.

La notícia del fitxatge de De Jong pel Barça va ser avançada dimarts a la nit pel periodista Oriol Domènech a Esport3 i a Catalu-nya Ràdio al programa El club de la Mitjanit, que presenta el surienc Francesc Garriga. El representant del centrecampista, Ali Dursun, s'hauria dirigit el mateix dia als clubs que també volien el jugador, el París Saint-Germain, el Manchester City i la Juventus, per fer-los saber que aquest s'hauria decidit per l'oferta del conjunt blaugrana.