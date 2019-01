Ander Mirambell acaba 23è a Saint Moritz

El manresà Ander Mirambell ha acabat en el lloc 23 de la prova de la Copa del Món celebrada aquest divendres a Saint Moritz (Suïssa) i s'ha quedat a onze centèsimes del tall malgrat arribar a una de les deu millors velocitats punta.

Mirambell ha tornat a Saint Moritz a la Copa del Món després de dos mesos d'absència per una lesió a l'esquena que ha condicionat la seva actuació, iniciada amb una arrencada de 5,40" i completada amb un temps d'1:09.94, amb una velocitat de 134,1 quilòmetres per hora en el punt de mesurament.

"La carrera no ha estat bona. Com a conseqüència de les molèsties a l'esquena, segueixo mancat de l'agressivitat i "punch" que ens hauria permès entrenar bé durant aquest temps previ. Ens hem quedat a les portes del top 20, molt llastats per la sortida", ha comentat.

El català, que ha viscut a Saint Moritz la seva carrera número 80 a la Copa del Món, s'ha mostrat satisfet pel pilotatge que ha fet i especialment per haver aconseguit una de les deu millors velocitats "amb el handicap d'entrada".

"Aquesta lesió m'està convertint en millor pilot. Entrar al top 10 de velocitats punta regalant mig segon en la sortida és gairebé un miracle. Cal quedar-se amb aquests detalls, perquè segur que quan estigui del tot refet arribaré més amunt", ha afegit.

La següent cita de la Copa del Món se celebrarà a Lake Placid (Estats Units) el pròxim 16 de febrer.