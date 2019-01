Japó i Iran disputaran una de les semifinals de la Copa d'Àsia

Les seleccions del Japó i d'Iran disputaran la primera semifinal de la Copa d'Àsia de futbol que s'està celebrant aquests dies a la Unió dels Emirats Àrabs. En el primer partit de quarts de final, els japonesos van patir per derrotar una de les revelacions, Vietnam, per 0-1, amb un gol del centrecampista del Groningen Ritsu Doan en un controvertit penal. En el segon partit d'ahir, Iran va gua-nyar amb facilitat la Xina per 0-3. Els gols van ser aconseguits per Taremi, Azmoun i Ansarifard.

Avui es disputen els altres dos partits de quarts de final. A les dues de la tarda, Corea del Sud s'enfronta a Qatar, i a partir de les cinc la Unió dels Emirats Àrabs juga contra Austràlia.