L'Espanyol haurà de marcar a Sevilla per passar ronda

L'Espanyol es veurà obligat a marcar la setmana que ve en la seva visita al Benito Villamarín per poder-se classificar per a les semifinals de la Copa del Rei. El gol del bètic Sanabria en el tram final del partit d'ahir a Cornellà-el Prat fa que el Betis surti amb un lleuger avantatge a la tornada, ja que el 0-0 el classifica. Tot, després d'un partit en què l'equip de Rubi va millorar les sensacions demostrades dilluns a Eibar en una bona primera part, però en què va haver de córrer molt darrere del rival a la represa. El defensa manresà Lluís López va completar el tercer partit seguit, dos a la Copa i un a la lliga, de titular, amb una actuació notable.

Tot i un xut inicial de Loren, la primera part va ser espanyolista. Baptistao va obligar Joel a fer una gran parada encara que, tot seguit, va ser Roberto qui es va lluir a un xut de Canales. El gol va arribar després d'una acció per la dreta que va finalitzar amb centrada al segon pal. Piatti remata en mitja errada i Borja Iglesias remata a pler l'1-0. L'Espanyol es va animar i Marc Roca, en un xut blocat per Mandi, i Didac Vilà, amb un cop de cap, van estar a punt de fer el segon gol.

L'inici de la represa va ser diferent. El Betis va fer una passa endavant, l'Espanyol va recular i la defensa blanc-i-blava va començar a patir. El col·legiat va anul·lar amb justícia un gol a Loren per fora de joc. Roberto va reaccionar a xuts de Sanabria i Bartra i, al final, va arribar el gol. Un contraatac iniciat per Canales i el jove i prometedor mexicà Lainez va ser portat per William Carvalho. Aquest va cedir a Sergio León i la seva centrada la va rematar Sanabria llançant-se a terra.

Malgrat el cop, l'Espanyol hauria pogut guanyar amb una rematada de Borja Iglesias que va aturar Joel i amb un garbuix a l'àrea salvat per Marc Bartra primer, i pel porter, després.