Ander Mirambell queda ben a prop del Top-20 a Saint-Moritz

arxiu particular

Ander Mirambell arxiu particular

Ander Mirambell ha finalitzat en vint-i-tresena posició, a tan sols 11 centèsimes del tall (Top-20), en la cursa de la Copa del Món de Saint-Moritz (Suïssa), celebrada ahir al matí. El pilot, llastat a la sortida per la lesió a l'esquena, va signar un destacat pilotatge a la baixada, i va entrar en el T-10 de les velocitats punta (134,1 km/h al punt de mesurament).

Mirambell es dedicarà a partir d'avui a la preparació dels joves talents de l'skeleton de la Federació Espanyola a Saint-Moritz i a la seva pròpia posada a punt abans de viatjar a la pròxima cita de la Copa del Món, prevista a Lake Placid, als Estats Units.

Mirambell va baixar del trineu satisfet, encara que només a mitges: «He quedat a les portes del Top-20, molt perjudicat per la sortida. La baixada ha estat la millor de la setmana, però això no ha estat suficient. Em quedo el pilotatge. La veritat és que aquesta lesió a l'esquena m'està convertint en millor pilot. Entrar al Top-10 de velocitats punta regalant mig segon a la sortida és gairebé un miracle. Cal quedar-se aquests detalls. Però toca oblidar-se del que podria ser, ser realistes, seguir sumant punts i treballar molt les pròximes dues setmanes per arribar millor a Lake Placid».