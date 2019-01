Cap dels dos encara no té del tot decidit què farà el 2020

? Gerard Farrés té clar que participarà en el Dakar del 2020, però encara no sap si ho farà amb el mateix equip. En canvi, Moi Torrallardona va dir només aterrar, fa una setmana, que potser era el final d'un cicle. En tot cas es dona un termini de dos o tres mesos per decidir-ho: «Ara jo tornaré al que és la meva feina a ProMotor, estic en un departament que es dedica a fer esdeveniments de motor, més comercials que esportius. La setmana vinent marxo cap al Marroc. Durant l'any fèiem amb De Rooy dues o tres curses de preparació. Ara hem de parlar, la relació amb el Gerard és molt bona, és un gran pilot, té un gran talent natural. He de pensar què faig, potser al Dakar ja només em queda començar a fallar». Pel que fa a Farrés, té clar que «la intenció és ser al Dakar, i abans córrer el campionat d'Espanya i proves internacionals. Però hem de parlar amb l'equip, el Monster Energy, per saber si competim junts». Tant l'un com l'altre aposten per un proper ral·li a Amèrica del Sud, amb Xile. Torralladona no descarta altres indrets per a més endavant, «com la península aràbiga».