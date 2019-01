El Reus no podrà jugar a futbol professional durant tres anys

El Reus, equip que milita a LaLiga 1/2/3 (Segona Divisió), i que té entre els seus jugadors el porter manresà Pol Freixanet i el migcampista berguedà Martí Vilà (amb fitxa del filial), ha estat expulsat durant tres anys del futbol professional i multat amb 250.000 euros per incomplir els pagaments dels salaris als seus futbolistes, segons va acordar ahir el jutge de disciplina social de LaLiga. L'instructor proposava una expulsió de 5 anys, però s'ha optat pel mínim, de 3 anys.

I és que aquest jutge considera que ha quedat «indubtablement acreditat» l'incompliment del Reus del pagament de les mensualitats als seus jugadors, alguns dels quals han hagut d'abandonar el club català malgrat la recent compravenda de les accions per un grup inversor nord-americà a Joan Oliver, una operació que es considera una «circumstància constitutiva de propòsits i condicions lícites», però que no afecta l'expulsió del Reus. «El sanejament (presumpte o real, total o parcial, creïble o no) d'una entitat després d'haver realitzat el fet infractor i haver-se'n beneficiat no pot tenir efectes enervadors de la sanció», assenyala el jutge.

Després d'aquesta sentència s'ha de veure com reaccionaran els nous propietaris, Russel Platt i Clifton Onolfo, que van comprar el club per donar-li estabilitat i amb ambiciosos plans, com construir un estadi de 18.000 seients i un centre d'oci en un complex d'estil gaudinià», segons van desvelar en la seva arribada.

El Reus disposa d'un termini de 15 dies per presentar un recurs contra aquesta resolució davant del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD). A nivell esportiu, els partits de la segona volta es resoldran amb victòria dels rivals del Reus per 1 a 0. Els jugadors podran fitxar pel club que vulguin.

L'afició del Reus es va manifestar ahir a la tarda per la decisió d'expulsar el club de la competició de LaLiga 1/2/3 i en concret contra el president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), Javier Tebas, i l'antic propietari del club, Joan Oliver, als quals fan responsables de la situació.

Els aficionats titllen d'«adulteració de la competició» la decisió del jutge d'expulsar el Reus del campionat, que suposarà per als negre-i-vermells no tornar a jugar en una lliga professional les tres pròximes temporades.