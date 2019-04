L'Igualada trenca la mala ratxa amb claredat (2-0)

L'Igualada femení va deixar endarrere una dinàmica de cinc der-rotes consecutives, després de guanyar per un solvent 2-0 el Mallorca, el cuer de la lliga. Les visitants van incomodar les jugadores de Jordi Torres amb una forta pressió en els primers 10 minuts de partit. A partir del minut 15, les igualadines van ser superiors i van gaudir d'ocasions. Marina va enviar la pilota al pal en una gran assistència de Pauli. Júlia, a la sortida d'un córner servit per Míram, va enviar un altre cop la pilota al pal. Es va arribar a la mitja part amb el marcador sense gols.

A la represa, les igualadines van continuar amb la mateixa tònica de domini i de superioritat. Paula Bohigas va obrir la llauna a la segona meitat a la sortida d'un córner. Aquest gol va donar tranquilitat a les locals davant d'un Mallorca que no va inquietar en cap moment la porteria defensada per Noelia. Ja en el darrer minut del partit, Laura Marcet, amb un excel·lent xut des de la frontal de l'àrea, va marcar el definitiu 2-0 per trencar una mala dinàmica.