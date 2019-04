«No haver guanyat al Camp Nou em fa ser més optimista»

? L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, va mostrar-se optimista en la roda de premsa d'ahir prèvia al partit que es disputarà avui contra el FC Barcelona. L'argentí va assegurar que el fet de no haver guanyat mai al Camp Nou com a tècnic de l'Atlètic de Madrid el fa ser més positiu per a l'enfrontament d'aquest vespre. Simeone ha pogut recuperar finalment Diego Costa i Morata, o almenys això indica la convocatòria de l'argentí. «Decidirem en conseqüència del partit si jugaran els dos amb Griezmann o no», va puntualitzar el tècnic matalasser. Tot i la importància del partit d'avui, Simeone creu que «de res serveix guanyar el Barça si després no aconseguim els tres punts en la resta de partits». A més, va afirmar que l'equip no té «por» a Messi, però sí «respecte».