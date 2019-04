Beirán és baixa a l'Iberostar que jugarà «al cent per cent» per trencar la ratxa de 6 derrotes

El jugador descartat pel tècnic de l'Iberostar, Txus Vidorreta, ha estat l'ala Javi Beirán, que ja no ha viatjat a Manresa. El madrileny sí que va participar en la victòria sobre el Hapoel Jerusalem, que va obrir les portes als canaris a la final four a la Champions League, però s'ha ressentit de la lesió a la cama esquerra que ja el va deixar fora del partit amb el Madrid de diumenge passat. En canvi, Nicolás Richotti, que no va jugar davant els israelians, sí que serà al grup de 12 jugadors del CB Canarias per al partit d'avui al Congost.

Txus Vidorreta ha declarat sobre el partit contra el Baxi que «ens trobarem un rival difícil però hem de jugar al cent per cent per trencar la mala ratxa de les 6 der-rotes que tenim a lliga Endesa, anem preparats». L'entrenador de l'Iberostar ha afegit que «visitem una pista complicada, i aquest cop encara més perquè el Manresa està fent una gran temporada, juga amb molt ritme, amb confiança. En la línia exterior té gran anotadors, com Fisher, Lundberg i Toolson, un dels millors anotadors que han passat per Europa en els darrers deu anys. Després disposen d'uns jugadors d'equip que estan a un gran nivell (Pere Tomàs, Muñoz) i dos quatres que són llançadors (Murphy, Zubcic). Per dins, hi ha Lalanne, que té molta qualitat, ell domina totes les facetes en el joc ofensiu, pot jugar per dins i, a més, llança de tres i de dos amb bons precentatges. Amb els pivots joves Sakho i Sima, que poden jugar per sobre de l'anella, guanyen molta frescor». Per a Vidorreta la clau per tenir possibilitats de vèncer és «defensar amb molta intensitat. Els nostres millors partits fora de casa han estat quan hem fet això».