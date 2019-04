Valverde admet que «aquests són tres punts fonamentals»

? El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va afirmar que «aquesta és una victòria importantíssima. Hem sumat tres punts fonamentals. Ara bé, sóc l'entrenador del Barça i, per tant, no puc dir res més». «Sóc conscient que l'afició blaugrana està molt il·lusionada», va concloure.

Valverde va considerar que el seu equip havia iniciat el partit exhibint «bon ritme de joc i generant dues ocasions de gol, però l'aturada arran de l'expulsió de Diego Costa ha incidit en el nostre joc. No hem recuperat el ritme que volíem fins a la segona meitat». Per la seva banda, Simeone va dir que «aquest any em quedo amb moltes coses positives de cara al futur. Està sent una temporada extraordinària, tot i que ara estem en un moment que és complex. Li he preguntat a l'àrbitre el què li havia dit Diego Costa, perquè moltes vegades molts futbolistes del Barça fan el mateix i no els acaben expulsant».