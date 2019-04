El Barça més pràctic pren Old Trafford i encarrila els quarts

El Barça va posar ahir un peu a les semifinals de la Lliga de Campions, si és que ja no li havia posat el dia del sorteig dels quarts, a Nyon. El Manchester United és una ombra de l'equip que va ser anys enrere i ahir no va poder ni fer intervenir Ter Stegen en un partit fluixet i apàtic del conjunt blaugrana. Un gol de Suárez, tot i que la UEFA el dona a Luke Shaw en pròpia porta, serveix per guanyar per primer cop al Teatre dels somnis, un estadi amb una afició entesa que prou fa aguantant el joc del seu equip sense protestar.

El tècnic noruec del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ja va demostrar quines eren les seves intencions: tancar totes les portes cap a la porteria de De Gea. Per això va alinear una defensa de cinc, amb tres centrals, i tres centrecampistes eminentment físics, deixant a la banqueta homes de talent com Mata, Lingard o Martial. El Barça, per la seva banda, apostava per l'equip esperat, amb l'entrada aleatòria de Semedo en el lloc de Sergi Roberto, un moviment que va fent Valverde sense que se sàpiga ben bé a què respon.



El gol i poca cosa més

I els primers minuts van ser d'handbol. Tot el United tancant i el Barça intentant circular, tot i que la primera arribada va ser una falta llançada per Rashford després d'una de les moltes desatencions de Busquets. Però el domini era visitant i després del rondo va arribar el gol. El centrecampista de Badia troba Messi en profunditat, aquest para i centra perquè Suárez remati cap al mig i superi De Gea, amb previ toc de la pilota en Shaw.

Contràriament a l'esperat, el gol no va afectar el United i en canvi va narcotitzar un Barça massa contemplatiu que va deixar que el rival anés creixent. Massa pèrdues i, a sobre, un cop de Smalling a Messi que li va fer rajar sang pel nas. Enmig, no gaire ocasions, centrades i un possible penal de Piqué a McTominay no indicat. El Barça, però, quan va avisar va poder fer el segon. Pilota llarga a Suárez, els centrals es fan un embolic i Coutinho, ahir molt actiu, remata perquè De Gea rebutgi amb el peu esquerre. Tot seguit va arribar la millor ocasió local, en una centrada que Dalot va enviar massa creuat, i un parell d'arribades més d'Arthur i Suárez van servir per tancar una primera part rara, en què semblava que tot era massa fàcil.



Complicacions innecessàries

I la segona part va començar en la mateixa línia. El Barça volia fer cas a Valverde, que a la prèvia va ressaltar molts cops que no volia que el partit es descontrolés. Per això l'equip buscava massa passades de seguretat i això beneficiava la pressió del United, caòtica, però molesta per als centrecampistes. Ter Stegen només va haver d'intervenir a un xut fluix de Rashford i el mateix davanter va rematar massa alta una pilota que el porter alemany va deixar a la frontal de l'àrea. Per sort, els red devils actuals són el que són. Com a mostra, Solskjaer va fer entrar Martial, però a costa de retirar Lukaku. Tot i el 0-1 no es va tornar boig, pensant que encara queda un partit al Camp Nou.

A l'altra banda, Valverde no podia estar content amb el joc de l'equip i el va voler revolucionar amb les entrades de Sergi Roberto i Arturo Vidal. De fet, els blaugrana van tenir les millors arribades per fer el segon. Un destacat Semedo va assistir Suárez, però aquest es va precipitar i va rematar fora. Tot seguit, Jordi Alba va posar a prova els peus de De Gea i, a continuació, Sergi Roberto va arribar extenuat a una paret amb un Messi poc actiu a la represa.

En el tram final, el Barça podia, però semblava que no volia anar amunt i el crac argentí va tenir una ocasió en una falta en la seva posició, però va tocar en la barrera i va facilitar la vida a De Gea. L'empenta final del United, amb Lingard al camp, va possibilitar una salvada de Piqué abans que Martial arribés a rematar i un penal reclamat, inexistent, per Smalling d'Arturo Vidal.

El 0-1 és un gran resultat per a la tornada, però aquest mal United ja va aixecar un 0-2 a París. El Barça hi haurà de posar més interès a casa per no tenir una sorpresa.