Cruel eliminació del City de Guardiola amb un gol anul·lat en el descompte

Pep Guardiola va veure com el seu Manchester City quedava fora de la Lliga de Campions en els quarts de final per segon any seguit, però d'una manera molt diferent de la de l'any passat. Si aleshores va ser escombrat pel Liverpool, ahir va tenir la classificació a les mans durant catorze minuts a la segona part i durant uns instants en el descompte. Sterling acabava de signar el seu hat-trick al minut 94, després d'una errada d'Eriksen. El 5-3 ja era al marcador, però aleshores el VAR va avisar el col·legiat turc Cüneyt Çakir que a la jugada hi havia un fora de joc d'Agüero per un toc de Bernardo Silva que l'inhabilitava. El Tottenham s'havia salvat i entra a les semifinals per primer cop des del 1962, quan va ser eliminat pel posterior campió, el Benfica.



Després de l'1-0 de l'anada, el partit va començar embogit. Sterling va igualar l'eliminatòria aviat, però dues errades seguides de Laporte van permetre el coreà Son capgirar el resultat. Per sort per al City, Bernardo Silva va empatar de seguida i, abans del descans, Sterling va anotar el seu segon gol i va deixar la classificació del seu equip a una anotació.



La represa va ser de domini local fins que, als catorze minuts, De Bruyne va enganxar un contraatac i va cedir perquè Agüero afusellés Lloris. Tot semblava decantat, però llavors Guardiola va fer un canvi defensiu, va fer entrar Fernandinho i els Spurs van trobar més espais. En un córner, Llorente va anotar el tercer amb el maluc, jugada que va haver de ser revisada pel VAR. El tècnic santpedorenc va posar llavors Leroy Sané al camp i el setge va ser total fins que va arribar el gol de Sterling i la celebració. Va durar poc. El fora de joc era clar i l'equip de Pochettino va aprofitar aquesta nova vida per resistir fins al final.