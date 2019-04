L'aleví del CN Minorisa guanya contra el Montjuïc i el benjamí empata davant el Poble Nou

En els seus darrers partits, els equips de base del CN Minorisa van aconseguir un empat (6-6) en el cas del benjamí mixt amb el CN Poble Nou, i l'aleví mixt es va endur la victòria en la visita a la piscina del CN Montjuïc (6-9).

Els alevins van fer dos primers períodes molt anivellats en el seu partit a Barcelona (1-1, 1-1), però la seva millora en els dos següents (0-4, 0-2) els va donar un molt clar avantatge que el Montjuïc ja no va poder recuperar durant els dos darrers malgrat retallar amb els parcials d'1-0 i 3-1. Per part del CN Minorisa van jugar i marcar: Sánchez, Rodríguez, F. Castrillo, A. Araque, Torres, A. Luján 3, Piña, Cruz 2, Del Blanco 4, Serracanta i Talón. Els benjamins van jugar un partit molt disputat davant el Poble Nou, i es pot dir que el 6-6 final, el resultat d'empat, va ser just.

El matx va ser farcit de grans alternatives en el marcador. Els visitants es van posar amb un 0-2 al primer període, el Minorisa va respondre amb un 4-o i el Poble Nou empatava (4-4) amb un altre 0-2. Els tres darrers parcials van ser 1-0, 0-1 i 1-1. Pel CN Minorisa van jugar i anotar: Rey, Huerta, A. Serracanta, Pérez, Sánchez, Prat, Ferré i D. Araque