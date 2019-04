Pau Llorens guanya dues medalles d'or als estatals d'Astúries

L'esportista del Club d'Orientació del Berguedà, Pau Llorens, va obtenir dues medalles d'or en els campionats d'Espanya de curses d'orientació que han tingut lloc, durant aquests dies de Setmana Santa, a la localitat de Llanes (Astúries) organitzats pel Club La Brújula. Llorens es va imposar en la cursa de relleus per equips formant part de la selecció de Catalunya i en la prova de mitja distància.

En la competició de relleus va estar acompanyat per Marc Serrallonga (del Go-extrem) i de Biel Ràfols, del COC i qui també és soci del Club d'Orientaciño del Berguedà. El seu domini els va portar cap a una clara victòria. Dos dies després, Llorens va competir en la prova de mitja distància on va fer una autèntica exhibició vencent a corredors de gran prestigi i membres de l'equip estatal. Aquests grans resultats li han obert les portes a la selecció espanyola per disputar el campionat del món que es farà, el proper mes d'agost, a Noruega.