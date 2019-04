L'Igualada Femení HCP, a un punt de ser campió de Segona Catalana

Amb un resultat de 3-1 sobre un bon rival, l'Sferic Terrassa, l'equip de Segona Catalana de l'Igualada Femení HCP ha quedat a només un punt del títol de campió. Les de l'Anoia van començar fortes, amb dos gols en cinc minuts, i l'equip egarenc va haver de treballar per evitar no ser golejat. El 3-0 també va ser abans del descans i ja va ser al segon temps quan les visitants van aconseguir el seu gol. Pel que fa a l'IFHCP, sota les ordres de la seva entrenadora des de la banda, Maria Fernández Pulgui, van jugar i anotar: Zoe Torras i Carla Batlle (porteres), Maria Bonet (1), Abril Batlle, Queralt del Àguila, Mariona Simon i Carla Claramunt (1). Aquest serà el primer títol per a l'hoquei femení anoienc 19 anys després del seu darrer campionat d'Espanya (el setè), que va gua-nyar a Santander. Aquella època d'èxits va incloure 6 lligues catalanes i 7 campionats d'Espanya.

En altres categories, l'IFHCP va assolir els següents resultats. En la categoria sub-16, van plantar cara al Voltregà, tot i perdre finalment per 7-2. L'equip A Femení sub-14 va empatar a casa del Torrelles (1-1) i el B va cedir amb un partit molt renyit a la pista del Maçanet (3-2). Quant al Femení 12, no va tenir opcions de vèncer en la visita a Torrelles, d'on va sortir golejat per 6-2. L'equip Minifem va perdre a la pista del Palau de Plegamans (3-0), on, malgrat tot, va mostrar una bona imatge.