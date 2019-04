L'Atlètic força el líder fins al final i dona un cop de mà al Girona

L'equip de Simeone, molt espès davant un Valladolid ordenat, només va rematar una vegada entre els tres pals i Oblak va haver de realitzar quatre parades de mèrit, però tot i així van endur-se els tres punts. Els castellans tornaran al descens si avui el Girona guanya.

El Valladolid va presentar-se atrevit al Metropolitano i no va arrugar-se malgrat que, als vint-i-cinc segons de partit, l'àrbitre Melero López va amonestar el lateral Javi Moyano per frenar amb el colze una cursa de Lemar. Ambdós equips, sense gaudir d'ocasions clares de gol, van arribar al descans amb el marcador inicial. L'Atlètic va iniciar el segon temps amb braó, però no va passar del foc d'encenalls contra un Valladolid que només aspirava a mantenir l'ordre i que tan sols bategava en atac mercès al buf d'Enes Ünal i Guardiola. Simeone va mirar de donar un altre cop de gas retirant Filipe Luis, donant entrada a Cor-rea i abaixant Saúl al lateral. En la seva primera intervenció, l'argentí va asseure Nacho amb dos retalls consecutius i, segons més tard, va iniciar una acció en què Griezmann va entretenir-se davant Masip de forma incomprensible. Saúl va cavalcar la banda esquerra, superant Óscar Plano, va enviar la pilota a l'olla i el central visitant Joaquín, que substituïa el sancionat Kiko Olivas, va enviar la pilota al fons de la xarxa, al minut 66, per la qual cosa va marcar en pròpia porteria l'únic gol de l'enfrontament.