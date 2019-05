El Baxi té a les seves mans jugar el play-off

La cirereta a una campanya que ha estat brillant, la millor en anys. És el que tothom, equip i afició, hi vol posar en els dos partits que té el Baxi Manresa. Amb la plaga de lesions del darrer mes, el marge s'ha reduït i amb les 4 derrotes seguides des que es va vèncer a Las Palmas, entrar al play-off s'ha anat complicant. De tota manera, com ahir recordava l'entrenador, Joan Peñarroya, en la prèvia del partit que aquesta nit el seu equip jugarà amb el Montakit Fuenlabrada, el Manresa depèn dels seus resultats, del que sigui capaç de fer avui i, el diumenge 26 de maig, a la pista del Tecnyconta Saragossa, que s'està perfilant com el seu rival més directe.

Si el Baxi venç un Montakit que està salvat i, teòricament, amb un grau menor de motivació, anirà a Saragossa a jugar-se un lloc per ser al play-off, guanyi o no l'equip del Tecnyconta en el partit que ha de jugar, demà, a la pista del Gran Canària, que també ja ho té tot fet, una vegada que ja ha lligat la seva permanència. En canvi, si es perd amb el Fuenlabrada, el play-off ja estaria molt complicat o del tot descartat si aquest resultat advers es combinés amb una victòria de l'Iberostar davant l'Unicaja (juga a les 18 hores d'avui) i una altra victòria del Tecnyconta en el partit comentat a la pista de l'Herbalife, demà a les 13 hores.

Per al partit d'avui, el Manresa té les baixes prou conegudes del base titular Corey Fisher, de Ryan Toolson (el seu màxim anotador) i d'Erik Murphy. El Fuenlabrada no tindrà ni Àlex Llorca ni tampoc Marko Popovic, que ha anunciat la seva retirada, i a qui Peñarroya volia saludar a Manresa «per tot el que ha representat en aquests quatre anys en el seu equip i en la lliga. Segur que continuarà molt vinculat al bàsquet».

L'entrenador del Manresa ha volgut recordar que «depenem de nosaltres mateixos, de ningú més. Arribar als dos últims partits amb possibilitats de ser al play-off ho hauríem firmat amb sang quan va començar la lliga. És un gran èxit per a un club com el Manresa, que fa més de vint anys que no juga les eliminatòries pel títol». Peñarroya, després de 4 derrotes seguides, comenta que «hem de trobar solucions que durant les últimes jornades ens han faltat. No crec que ens hagi afectat la pressió per voler guanyar, penso que han estat altres raons. Una de les claus és que mentalment hem de ser més sòlids, voler millorar aspectes que no depenen tant del talent. Sobretot, necessitem tornar a ser nosaltres».

Amb les baixes, la plantilla del Manresa s'ha desequilibrat, però Joan Peñarroya ho explica amb un símil culinari: «Si vols fer un arròs i no tens llagosta, el resultat final potser no serà tan exquisit, però el plat també pot ser molt bo». Des de les 20.30 hores, equip i afició volen tenir un bon profit.