Messi acarona la seva sisena Bota d'Or amb dos gols més al camp de l'Eibar

L'argentí Leo Messi, autor ahir d'un doblet en l'empat del Barça a Eibar (2-2), manté àmpliament el seu lideratge al capdavant de la Bota d'Or del futbol europeu, amb un total de 72 punts (36 gols), vuit més que el seu immediat perseguidor, el francès Kylian Mbappé.

L'Eibar va topar dues vegades amb Leo Messi en el seu intent de guanyar per primera vegada en la seva història el Barcelona. I és que l'argentí va remuntar en dos minuts el primer gol de Cucurella i, encara que els locals van aconseguit empatar, no van tenir prou força per marcar el tercer, encara que van aconseguir sumar per primera vegada contra els blaugrana a Ipurua. Tot i que no hi havia res important en joc, el partit va començar intens, amb un regal defensiu de l'Eibar que no va saber aprofitar el Barça i amb una ocasió clara per als locals amb un xut de Charles que va tallar Cillesen; tot això abans que es complissin els primers cinc minuts de joc. L'Eibar no volia permetre que el rival tingués el control del joc, i l'alta pressió local convertia el partit molt entretingut per a l'espectador. El campió de Lliga amb prou feines tenia la pilota i eren els de Mendilibar els que manaven contra un Barça al qual li costava trencar les línies de pressió dels armers.

Finalment, tanta arribada va tenir el premi d'un gol, curiosament de Cucurella. En qualsevol cas, per Ipurua rodava amb samarreta rosa un tal Messi, que no va desaprofitar la seva primera ocasió del partit per batre amb classe Dmitrovic, i tampoc la segona, ja que l'astre argentí va silenciar dues vegades Ipurua en capgirarel marcador en dos minuts quan el seu equip no mereixia anar pel davant en el marcador.

Els locals estaven quallant un partit perfecte, però el 10 dels visitants desmunta qualsevol tàctica rival, i ho va torna a demostrar a Eibar. Els de Mendilibar van semblar acusar el cop en l'últim tram de la primera meitat i van quedar una mica anestesiats davant els gols del crac argentí. Però va aparèixer un altre argentí, De Blasis, per anotar un dels gols de la jornada, després de veure avançat Cillesen i empalmar una volea des de 30 metres.

La segona part va arrencar amb la mateixa intensitat per part dels locals, encara que semblava que el Barça volia tenir més possessió de pilota per evitar ensurts. Això sí, Cillesen va evitar el tercer de l'Eibar al minut 6 de la represa, en treure amb mestria un remat proper d'Enrich. El partit va entrar en uns minuts de tranquil·litat en les àrees, si bé seguia manant el conjunt local sobre la gespa d'Ipurua. Piqué i Malcom van poder avançar el Barça, però Dmitrovic i la falta d'encert visitant van evitar qualsevol moviment al marcador. El duel va entrar en uns minuts de menys intensitat i, encara que l'Eibar seguia buscant la seva primera victòria contra els blaugrana, no trobava la forma de trencar una línia defensiva comandada de manera excel·lent per Piqué.

Els últims minuts no van tenir gaire història i tots dos equips semblaven conformar-se amb tancar la temporada amb un empat en un partit molt entretingut, sobretot a la primera part.