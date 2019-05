La Piri es desfà sense problemes del PI Puig en el derbi manresà

Tres punts més per a la Pirinaica, que va derrotar amb molta comoditat el Pare Ignasi Puig. A la primera part els locals ja es van avançar per un contundent 4 a 0, davant un PI Puig que es va quedar amb un jugador menys a deu minuts del descans per l'expulsió d'Escalada. A la segona part, la Piri es va limitar a conservar l'avantatge, tot i que encara va poder marcar el cinquè gol. En el darrer sospir, l'equip del barri del Xup va fer el gol de l'honor.