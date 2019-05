El Solsona reacciona a temps però acaba empatant al tram final a Cervera

El Solsona va empatar en la seva sortida a Cervera. Els solsonins van anar a remolc des del minut 3 però van ser capaços d'empatar just abans d'arribar al descans. A la represa, els visitants van ser superiors i van posar-ser per davant per primera vegada. Els jugadors locals no van perdre la cara al partit i van aconseguir empatar a les acaballes.