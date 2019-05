Lluís Ruiz i Laia Díez, dos bagencs al podi de l'exigent Trail de Menorca, de 185 km

Dos corredors bagencs, Lluís Ruiz Oller (Cabrianes) i Laia Díez (Castellnou), van tenir un paper molt destacat (tots dos van pujar al podi) al prestigiós Trail Camí de Cavalls, una prova de185 km i amb 3.000 metres de desnivell, que dona la volta a la illa de Menorca. Ruiz (Minimalist Run) va ocupar una brillant tercera posició, amb un temps de 20 h 16' 45''.

La cursa va ser dominada per Pere Lluís Garau (Altura-Sports) després de comandar pràcticament tot el recorregut, que va entrar com a vencedor amb 18 h 42' 33''. Només amb el tram final de la prova, Garau va ser atrapat per Antoine Guillon (Hoka One One), que va finalitzar amb el matix temps. Lluís Ruiz Oller s'ha incorporat els darrers mesos en alguna sessió setmanal de qualitat amb el grup de fons de l'Avinent CA Manresa per tal de millorar la velocitat en curses d'ultrafons, de les quals és especialista.

En categoria femenina, Laia Díez (WAA), que havia guanyat aquest prova els anys 2013 i 2016, amb un millor temps de 27 h 27', aquest cop va ser segona després d'una gran lluita amb la corredora de Ceuta Lucía Pasamar, però va destrossar el seu anterior millor temps, que ara l'ha deixat en 22 h 33' 57'', la desena millor marca de tots els participants de la classificació general, d'homes i dones.