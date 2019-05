Les Comes acull l'estrena estatal de l'europeu de l'extrema Ultra 4 Europe

L'espectacle dels vehicles modificats en competició aterra a Les Comes Arxiu/premsa les comes

La finca surienca de Les Comes acull, avui i demà, la primera prova que es fa a l'Estat de l'extrema Ultra 4 Europe Challenge, una disciplina automobilística que reuneix vehicles amb modificacions extremes per superar inversemblants obstacles de pedra a tota velocitat. La Ultra 4 Europe s'inspira en la mítica cursa King of the Hammers, creada als Estats Units per Jeff Knoll i Dave Cole.

La King of Spain Les Comes 2019, denominació oficial de la competició, és la primera de les cinc proves que conformen l'europeu d'enguany, que es completarà amb la King of France, la King of Britain, la King of Portugal i la King of Poland.

La prova de Les Comes aplegarà prop d'una quarantena de pilots, entre els quals els millors especialistes d'Europa: Emanuel Costa, Rob Butler, Nicolás Montador, Pier Acerni i Jim Marsden.

Ahir al matí, els pilots van fer una volta de reconeixement al circuit de 20 km i, a la tarda, les proves cronometrades per establir l'ordre de sortida. Avui i demà, entre les 9 i les 16 hores, es faran la primera i la segona mànega de les cinc categories establertes, per dirimir-ne els guanyadors.