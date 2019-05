La incursió a Castelló de la Rider 1000 va satisfer els participants que anit havien acabat l'itinerari

Sense cap incidència ressenyable i amb el goig de rebre el vistiplau majoritari dels conductors a la innovadora inclusió al recorregut de carreteres poc conegudes de les comarques castellonenques dels Ports, l'Alt Maestrat, la Plana Alta i el Baix Maestrat. Així transcorria anit la setena edició de la Rider 1000, l'esdeveniment motociclista no competitiu pioner i de referència ideat pels responsables de Moto Club Manresa.

Des de dissabte a quarts de sis del matí, l'activitat va ser frenètica al pàrquing de la zona esportiva del Congost, situat entre el pavelló on juga el Bàsquet Manresa i el rehabilitat Complex Esportiu del Vell Congost. La trentena llarga de voluntaris que malden per tal que l'inici de l'itinerari sigui fluid per als conductors i els acompanyants de viatge de les 2.500 motocicletes participants ja feia tres quarts d'hora que feinejaven. Amb puntualitat britànica, a les sis del matí, Pep Requena, responsable tècnic i artífex de l'esdeveniment, va donar l'ordre de sortida al primer grup de sis conductors. Tal com és habitual, els participants van iniciar el recor-regut de forma esglaonada, de sis en sis, amb un minut d'interval entre cada grup.

Els primers en començar el tour van ser els prop de 760 participants a la Rider 1000; tot seguit, va prendre la sortida el més de mig centenar de conductors que van optar pel nou recorregut de 700 quilòmetres. Després va ser el torn dels 1.053 inscrits a la Rider 500, la més multitudinària. Els tres centenars de motociclistes que van preferir la ruta de 300 quilòmetres van ser els últims. A quarts d'una del migdia, després de set hores i mitja, tots els conductors ja eren a la carretera.

Emili Panosa, expresident de Moto Club Manresa i actualment «assessor extern» de la junta directiva, va exercir d' speaker. Les seves observacions i la seva tenacitat per entrevistar tot participant vingut d'altres indrets de l'Estat, així com de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Suïssa i Àustria, van animar l'espera. Panosa, fins i tot, va localitzar i conversar amb algun motociclista uruguaià.

Els quatre itineraris preestablerts duien enguany els conductors cap a Tarragona i permetien endinsar-se al País Valencià els que havien optat pels dos trajectes més llargs. En retornar a Manresa, els participants a la Rider 1000 havien d'acreditar al seu passaport haver-se aturat als dotze punts de pas establerts per l'organització per rebre l'anhelat pin numerat i accedir al Rider 1000 Hall of Fame.

Moto Club Manresa recomana un track o itinerari, però atorga als participants la llibertat de seguir-lo o de circular per altres carreteres més adequades a les seves característiques de conducció.

Tanmateix, seguir el traçat ideat per l'entitat permet als adeptes a la Rider 1000 passar pels punts màster, uns punts de pas d'ubicació geogràfica ultrasecreta, que permeten gaudir de facilitats a l'hora d'inscriure's a la següent edició de l'esdeveniment.

En tancar edició, tots els participants a la Rider 500 i a la Rider 300 ja havien retornat a Manresa. A quarts de deu de la nit van començar a arribar el gruix de motociclistes de la Rider 700 i a partir de quarts de dotze, els del recorregut més emblemàtic. Els conductors destacaven el bon temps de què havien gaudit des de Flix i lloaven l 'hospitality de Kawasaki situat en aquest punt de pas.