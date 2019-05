L'Igualada s'aprofita de la derrota del Viladecans i acaba com a millor tercer

Si el Manresa té molts números per ascendir a Tercera Divisió, l'Igualada, després de la jornada d'ahir, també té possibilitats de pujar de categoria. La victòria dels anoiencs dissabte davant la Muntanyesa (2-1), combinada amb la derrota, ahir, del Viladecans a Andorra per 3 a 0, ha deixat els de Moha en la tercera posició final amb 60 punts, tres més que el Banyoles, el tercer classificat del grup 1, que ha acabat amb 57.

Això fa que l'Igualada, si finalment el Manresa puja i el Girona C no pot fer-ho, pugui també ascendir. Per aconseguir-ho caldrà que dos dels quatre equips catalans que fan la promoció a Segona B assoleixin el seu objectiu.

En la primera jornada dels play-off, el Llagostera –només ha de jugar una eliminatòria– va superar per 2 a 0 el Portugalete a casa; el Prat, per la seva part, va vèncer per un mínim 2 a 1 el Ceuta, tot i que es mereixia un millor marcador; l'Horta no va poder passar de l'empat a zero amb el Moralo a domicili; i l'Hospitalet, que jugava a Algesires, va perdre per 1 a 0. Tret del Llagostera, els altres tres equips han de superar tres rivals per assolir la Segona B, i això vol dir l'espera de tot el mes de juny.

L'Andorra s'ha guanyat el dret a jugar a Tercera Divisió amb uns números extraordinaris després que el desembre va agafar l'equip Gabri Garcia. Tant és així que, amb el sallentí a la banqueta, l'Andorra només ha perdut un partit –a Almacelles per 3 a 2–; amb tretze triomfs i quatre empats. El Manresa al final de la primera volta era líder amb 38 punts i l'Andor-ra en tenia 24 i era setè classificat.