El Navàs conclou la lliga amb un meritori punt davant el San Lorenzo

El Navàs va sumar un intranscendent empat en la visita al camp del San Lorenzo. D'aquesta manera, el conjunt dirigit per Víctor Manuel Casado, que no serà el tècnic navassenc l'any vinent, va confirmar un gran final de temporada, en què ha sumat 10 dels últims 12 punts possibles. Els egarencs es van avançar just superats els primers 10 minuts, en una jugada fabricada des de la banda esquerra que González va culminar amb èxit. Però només començar el segon temps, els visitants van col·locar l'empat amb una rematada d'Erik en un servei de córner.