Victòria insuficient del CN Minorisa sobre un potent CN Sabadell B

El triomf dels manresans va ser massa curt per superar l'eliminatòria

Els sis gols que portava el CN Sabadell B del partit d'anada (fase per als llocs del 7 al 12 de Primera Catalana) feia que el partit de tornava fos un veritable repte per als jugadors del CN Minorisa. Així i tot, l'objectiu de superar un rival que s'havia mostrat a un nivell altíssim durant tota la temporada encoratjava els manresans.

El primer quart va ser per als vallesans (1-3). Lluny d'abaixar els braços, els jugadors de Dani Calvo van afinar la punteria convertint els segons vuit minuts en un autèntic festival golejador (5-4). Amb un ajustat 6-7 es va arribar a l'equador, amb tot per decidir, però amb l'eliminatòria molt difícil per als jugadors del CN Minorisa. Les defenses es van ajustar en el tercer temps de joc (1-1). El partit era complicat però la fe va permetre que els manresans fessin un magnífic últim quart (4-2).