El Martorell no passa de l'empat sense gols a casa i se la jugarà a Bescanó

El Martorell no va poder passar de l'empat en el partit d'anada de la promoció d'ascens a la Primera Catalana i necessitarà, com a mínim, un empat amb gols a Bescanó. El matx va estar marcat per la duresa defensiva dels dos equips, que van concedir molt poques ocasions als seus rivals. Els locals van ser millors en els primers compassos de partit, però els va faltar ser més profunds en els últims metres. Tot i això, s'haurien pogut avançar amb un xut de Marco que va sortir fregant el travesser de la porteria visitant. Amb el pas dels minuts, els gironins van aconseguir contrarestar el domini inicial dels martorellencs, i al tram final del primer temps van disposar d'una gran ocasió per col·locar-se amb avantatge, però el porter local ho va evitar amb una gran intervenció.

Al descans, el Martorell va introduir un canvi per intentar desequilibrar la defensa visitant: Hérnandez va substituir Abde. L'inici del segon temps va continuat amb la tònica del tram final de la primera meitat. El Bescanó va ser qui va imposar el ritme, mentre que el conjunt local s'encomanava a la inspiració del porter Domínguez per evitar encaixar un gol a camp propi. L'ocasió més clara de tot el matx va arribar també en aquesta fase, amb un xut del visitant Muñoz que va repel·lir el travesser. Però novament, el partit es va tornar a equilibrar, aquest cop gràcies a l'entrada al terreny de joc del migcampista martorellenc Diop. Un cop superat l'equador de la segona part, els locals van gaudir de la seva millor oportunitat, amb una rematada de Sansegundo que va marxar fora per molt poc. Ja en el temps afegit, els visitants van estar a punt de fer l'únic gol del partit, però Vilaró no es va mostrar encertat en la rematada. Amb aquest empat a 0, el Martorell haurà de marcar a Bescanó si vol tenir opcions d'ascens.