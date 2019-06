El benjamí de la Guardiolenca guanya la lliga i Pau Villagran acaba pitxitxi de Catalunya

L'equip benjamí B de la Guardiolenca va fer història després d'aconseguir guanyar per primer cop en tots els seus anys de vida, una lliga, en aquest cas, la benjamí de Tercera Divisió.

L'equip entrenat per Josep Cots va ser el conjunt més regular durant les trenta jornades i no va poder certificar matemàticament l'ascens a Segona Divisió i el títol de lliga, fins a falta de dos enfrontament després d'imposar-se per una clara golejada al camp del Puig-reig C. Tant el Cardona B com el Fruitosenc D han lluitat fins al darrer moment i han posat emoció fins a les darreres jornades. L'equip de Sant Salvador de Guardiola ha estat format per: Javier Gómez, Eric Centelles, Carla Kempe, Pau Villagran, Mark Villagran, Cristian Rivas, Mateu Miralda, Iker Cortina i Valentino Velez. La Guardiolenca ha aconseguit uns gran números, un total de 81 punts, 26 victòries, 3 empats i tan sols una derrota i per la mínima al camp del Cardona B (1-0) en la desena jornada de la lliga.

El conjunt quadribarrat ha fet una barbaritat de gols, un total de 258 a favor i tan sols n'ha encaixat 49. Fruit d'aquesta enorme efectivitat de cara a porteria s'ha aconseguit una fita única, tenir el jugador amb més gols marcats en una temporada de tots els equips de Catalunya, tant de futbol onze com de futbol 7.

El davanter benjamí de la Guardiolenca Pau Villagran ha estat capaç de marcar un total de 133 gols (dos més que el segon classificat), i convertir-se d'aquesta manera en el jugador amb més gols de tot Catalunya. El davanter quadribar-rat, que ha jugat els trenta partits de la competició, i on tan sols ha sortit com a suplent una vegada, ha tingut una mitjana de gols per partit de 4,4. La diferència de gols respecte del segon classificat de la lliga ha estat de 53, una diferència que demostra el gran potencial ofensiu del jove jugador de la Guardiolenca.