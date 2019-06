«El pas endavant que hem fet enguany és en els entrenaments»

arxiu particular

Gerard Barbé, un santjoanenc de 31 anys que exerceix com a mestre de primària a la Joviat, és el coordinador dels equips de l'entitat que s'entrenen al Complex Vell Congost, a més del primer entrenador del sènior, tasca en què ha complert la seva tercera temporada. Abans havia estat, per ordre, al CBiUM, a La Salle Manresa i al primer equip del Bàsquet Manresa com a delegat.



Quines són les claus de la magnífica temporada que han realitzat?

El principal pas endavant que hem fet enguany és en la rutina d'entrenaments, hem pogut fer tres sessions setmanals amb un mínim de deu jugadores. El nostre grup ha estat molt igualat, amb fins a deu equips amb molt bones plantilles, i el fet de poder-nos classificar per la final a quatre en aquestes condicions i guanyant els sis darrers partits ens va permetre afrontar-la amb un bon estat, tant físic com mental.

El paper de jugadores com Queralt Ribera i Carla Romeu ha estat important.

Elles dues, com a veteranes de l'equip, han fet un pas endavant a en l'àmbit competitiu i s'han mostrat com les líders de l'equip. En l'àmbit tècnic, també m'agradaria destacar la feina dels meus companys d'staff, Josep Piqueras i Joan Blázquez. El fet que deu de les onze sèniors de l'equip siguin formades a la casa també ajuda.

És molt important, i el fet que portin la mateixa línia de joc des dels equips inferiors es nota quan arriben al primer equip.

Com plantejaran la propera temporada?

Tenim clar que el sènior serà un reflex de la nostra base. Confiem en tota la plantilla actual, i no ens tornarem bojos per anar a buscar noves jugadores. Serem un equip amb inexperiència total a Copa Catalunya, però esperarem compensar-ho amb treball i il·lusió. L'objectiu clar serà la permanència, i gran part d'aquesta passarà per fer-nos forts al Complex.