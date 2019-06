El Piera d'hoquei patins cedeix al tram final i no jugarà a l'OK Lliga Plata

Quan Marc Muntané va marcar el segon gol dels verd-i-blancs cinc minuts després del descans i va completar la momentània remuntada (1 a 2), el Piera va ser, per uns segons, nou equip de l'OK Lliga Plata. Els jugadors de Joan Doncel necessitaven vèncer en un pavelló de la Bonaigua ple de gom a gom per segellar el títol de campió de Nacional Catalana i el consegüent ascens de categoria, en el tercer i decisiu partit del play-off.

El golejador del Sant Just Desvern Freddy Hinojal va despertar els pierencs del somni segons després, en signar l'empat a dos. El partit va adquirir un ritme ofensiu frenètic. Els de Ferran Pujalte van exhibir un excel·lent nivell tot i la baixa per sanció del veterà Borja López. Joan Pujalte va estavellar dues vegades la bola al pal (min 33), després del servei d'una falta directa, però el capità dels del Baix Llobregat, Josep Grima, va tornar a avançar els locals 6' i 57'' abans del final. Els anoiencs havien d'empatar per forçar una pròrroga en què només els valdria el triomf. La millor ocasió va ser en un servei de falta directa executat per Pep Vilaseca quan faltaven 1'i 57'' que el porter Àlex Ferrer va aturar.