Serge Ibaka, del Nou Congost a l'anell de campió de l'NBA

L'ala-pivot congolès amb passaport espanyol Serge Ibaka es va convertir la matinada d'ahir en el primer jugador que aconsegueix el títol de l'NBA després d'haver jugat al Bàsquet Manresa. Anteriorment, l'únic que havia obtingut aquesta fita i també havia estat al Congost era Jeff Lamp, de Los Angeles Lakers, però l'ala havia actuat al Bages després d'haver estat campió amb el mític conjunt californià, el 1988.

El dia també va ser especial per a la família Gasol. Marc Gasol va fer bo el canvi d'equip d'aquest hivern, quan va deixar els Memphis Grizzlies i va passar a formar part dels Toronto Raptors. L'equip canadenc va guanyar el sisè partit a Oakland, a la pista dels fins ahir vigents campions, els Golden State Warriors, per 110-114 i tancar la sèrie en sis partits (4-2). És el primer títol per a la franquícia que, a més, no havia disputat mai cap final de la competició.

En el sisè partit, els Warriors van plantar cara, tot i la baixa de Kevin Durant, operat d'un trencament del tendó d'Aquil·les que es va fer en el cinquè partit. Ahir, la mala sort se'ls va tornar a aparèixer quan el seu millor home, Klay Thompson, es va fer una ruptura de lligaments del genoll dret després d'una mala caiguda. Davant de tanta mala sort, els Warriors ja no hi van poder fer res més, tot i que Stephen Curry va tenir un triple per forçar el setè partit. El va errar, i tres tirs lliures de Kawhi Leonard, anomenat el més valuós de les finals, va acabar de decidir el resultat.



Camins llargs fins al cim

A més de Sergio Scariolo, el seleccionador espanyol, com a ajudant del primer entrenador dels Raptors, Nick Nurse, Ibaka i Gasol fan que hi hagi dos jugadors amb passaport espanyol més campions de l'NBA. S'afegeixen a Pau Gasol, triomfador el 2009 i el 2010 amb els Lakers. En el cas d'Ibaka, va arribar a Catalunya el 2006, procedent de Brazzaville i, després de dues temporades a l'Hospitalet, va actuar un any al Ricoh Manresa, fa just deu temporades, la 2008-09, al costat de companys com el mateix actual director esportiu de l'entitat, Román Montañez, a més d'Asselin, Javi Rodríguez i Guille Rubio, entre d'altres.

Al final d'aquella temporada va ser triat pels Oklahoma City Thunder en el draft de l'NBA. El 2011 va disputar alguns partits amb el Reial Madrid, durant el tancament sindical de la lliga, i quan hi va tornar va disputar la final del 2012, perduda contra els Miami Heat de LeBron James. El 2016 va ser traspassat als Orlando Magic, i d'aquí, als Toronto Raptors, fa dos anys.

Aquest hivern, el seu rol a l'equip va canviar amb l'arribada de Marc Gasol, però des de la banqueta ha aportat molt en les finals ahir, per exemple, amb 15 punts per portar els Raptors al triomf.