Gàmbia sorprèn la vigent subcampiona Colòmbia en l'inici del Mundialet

Xile i Paraguai van protagonitzar un duel disputat però no van marcar MIREIA ARSO

La primera jornada del 16è Mundialet Intercultural de Manresa va palesar la competitivitat de la categoria absoluta i va registrar un resultat inesperat. L'actual subcampiona, Colòmbia, sense alguns dels seus millors jugadors, va cedir en el primer partit del grup B contra el combinat gambià per un contundent 0 a 3, que obliga els sud-americans a fer un gran resultat contra Veneçuela per accedir als quarts de final. Xile i Paraguai van empatar sense gols en el partit inaugural del grup A

Ahir, també es va iniciar la competició per a veterans del 16è Mundialet. Els combinats representatius de Mèxic i Holanda es van enfrontar en el primer partit del grup A, amb victòria neerlandesa per 0 a 2. El duel que va obrir el foc competitiu del grup B va finalitzar amb empat a un gol.

Avui, la segona jornada del Mundialet oferirà sis partits i inclourà l'estrena de la competició femenina de futbol 7, a partir de les 16.00 hores, amb els partits Argentina-França i Colòmbia A-Brasil. A continuació (17 h) es jugaran els duels de veterans Mauritània-Bolívia (Grup C) i Catalunya-Qatar (D). Els plats forts de la tarda futbolística seran els partits de la categoria absoluta Mar-roc-Senegal (Grup C), previst per a les 18 h, i Argentina-Equador (D), que s'iniciarà a les 20 hores.