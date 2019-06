El CAI organitza la clàssica cursa per relleus al monestir de Montserrat

El CA Igualada Petromiralles organitzarà diumenge al vespre la tradicional cursa atlètica per relleus entre la capital de l'Anoia i el monestir de Montserrat (des de fa 60 anys). La prova, d'uns 27 km, té la particularitat que els participants duen torxes amb el foc de la Flama del Canigó. Es fa cada any el 23 de juny, el dia de l'aniversari del CA Igualada (1952). La millor marca de la cursa de relleus Igualada-Montserrat amb la torxa és de l'any 1987 per un grup d'atletes del CAI, amb 1 h 15' 09''.