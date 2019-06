La FIBA dona a conèixer tots els rivals del Baxi a Europa

La Lliga de Campions de la FIBA, el torneig europeu que jugarà el Baxi Manresa la temporada que ve, va arrencar ahir amb la confirmació dels 48 conjunts que la disputaran per part de l'organisme europeu. Un total de 24 ja estan classificats d'ofici per a la fase final, en què hi haurà quatre grups de vuit equips. Els conjunts restants, un total de vuit, sortiran de dues eliminatòries prèvies, de les quals els conjunts de les lligues més importants només n'hauran d'afrontar una.

És el cas del San Pablo Burgos. Els castellans, probablement amb Joan Peñarroya a la banqueta, jugaran contra un dels equips que superi la primera fase procedents de lligues molt dèbils. Les eliminatòries són d'anada i tornada i compta la diferència de punts. També hauran de passar una fase conjunts amb història europea. El més conegut és l'Openjobmetis Varese, representant de la ciutat italiana i guanyador cinc vegades de la Copa d'Europa en els anys setanta del segle passat. També hi destaca el Telenet Giants Anvers, amfitrió de la darrera final a quatre, i el Nijni Novgórod, que estrena la nòmina de representants russos en aquesta competició.



Tres més de l'ACB

Pel que fa als equips que ja tenen segura la seva presència a la fase de grups, a part del Baxi Manresa, tal com era previst, n'hi ha dos més de la Lliga Endesa. Es tracta de l'Iberostar Tenerife, campió el 2017 i subcampió el maig passat, quan va perdre la final contra la Virtus de Bolonya, i el Tecnyconta Saragossa, que va renunciar a intervenir a l'Eurocup. No se sap si algun d'ells serà cap de sèrie en el sorteig que tindrà lloc el proper 4 de juliol. Segurament li tocaria als aragonesos, que són els que van quedar millor a la lliga.

El país que aporta més equips és Turquia, un total de quatre. Un d'ells és el Besiktas de Dusko Ivanovic, amb Aleix Duran de segon entrenador. La resta són habituals de segones competicions continentals, com el Banvit, el Gaziantep i el Türk Telekom d'Ankara. França aporta els tres conjunts esperats, igual que Grècia.



Sorpresa alemanya

La sorpresa la protagonitza el Rasta Vechta, conjunt del nord d'Alemanya entrenat pel jove tècnic cordovès Pedro Calles, que ha estat la sensació en la lliga del seu país, i ha arribat a semifinals, a més de coronar el tècnic com el més destacat de la competició. L'acompanyarà l'arxiconegut Brose de Bamberg, que va disputar l'última final a quatre.

D'Itàlia arriba el Dinamo Sàsser, que avui disputa el setè partit de la final de la lliga italiana contra el Venècia. L'acompanya el Brindisi directament a la fase de grups. Un altre dels habituals és el Hapoel de Jerusalem, amb l'exestrella de l'NBA Amaré Stoudemire. L'altre conjunt hebreu és l'Unet Holon, que ocupa el lloc destinat al Maccabi Rishom. Oostende, Nymburk, Riga, Neptunas i Amwil completen els participants.