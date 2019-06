L'Espanyol es remet a la clàusula per retenir Borja Iglesias i Hermoso

El davanter Borja Iglesias i el central Mario Hermoso són els futbolistes de l'Espanyol amb més mercat i els que tenen més probabilitats de sortir del club blanc-i-blau en aquest període de fitxatges. La resposta del club català a les possibles sortides d'ambdós jugadors es remet a la clàusula de rescissió. Per una banda, el davanter gallec té un preu de sortida de 28 milions d'euros. El Betis de Rubi, exentrenador de l'Espanyol, és el principal pretendent de Borja Iglesias. També s'hi han interessat el València, on seria l'alternativa si no prosperés el fitxatge de Maxi Gómez, i el Sevilla, que encara no ha presentat cap oferta.

D'altra banda, el cas de Mario Hermoso és molt més complex, sobretot pel que fa a la seva clàsula de rescissió. El Reial Madrid ostenta el 50% dels drets en un futur traspàs del central espanyol i, per tant, l'equip blanc-i-blau només rebria 20 milions d'euros si marxa de l'entitat aquest estiu. L'Atlètic de Madrid és l'equip amb el qual s'ha relacionat més Mario Hermoso durant aquest mercat. En les últimes hores, el Sevilla també ha aparegut com un dels pretendents del central esquerrà de 24 anys. La clàusula del jugador, 40 milions d'euros, és més baixa per al Reial Madrid, que és de 15, i l'Espanyol els ingressaria tots.