Consolidar la plantilla i resoldre la continuïtat o no d'Iffe Lundberg, una de les peces clau

Amb la confirmació de Pedro Martínez com a tècnic del Baxi, la configuració de la plantilla de cara a la nova temporada, a les mans de Román Montañez, tindrà ara l'opinió de pes de qui, a partir del mes de setembre, haurà de saber moure les diferents peces a l'equip manresà del 2019-20.

En les seves primers paraules com a entrenador del Manresa, Pedro Martínez ja ha deixat clar el seu interès per poder mantenir un dels referents del darrer curs, com ha estat el danès Iffe Lundberg. En la seva estrena a l'ACB, ha tingut una adaptació plena i ha estat un element important tant quan ha jugat d'escorta com, a causa de les necessitats de l'equip, li ha tocat el rol de base. «La meva opinió sobre ell és molt positiva, i tant de bo el puguem mantenir», ha declarat Martínez sobre Lundberg. Com molts dels jugadors del Baxi, ell té contracte, però no es descarta que hi hagi equips disposats a pagar la clàusula de rescissió. Josep Sàez, el president del Bàsquet Manresa, també manifestava l'interès per poder mantenir Lundberg, en una entrevista recent a Regió7, tot i ser conscient de les aspiracions de millora, en tots els àmbits, per part del jugador.

Entre les seguretats, la baixa del pivot Cady Lalanne, que ha marxat a la lliga de Corea del Sud, i l'alta del base Dani Pérez, procedent del Delteco, bon director de joc i amb experiència gràcies als seus 29 anys. Pel que fa a Ryan Toolson, es confia que es recuperi plenament de les molèsties que va tenir a l'esquena i que van impedir que acabés la temporada. Cal recordar que Toolson i Martínez ja van coincidir, anys enrere, al Gran Canària.

Altres jugadors que actualment tenen contracte són Pere Tomàs, Guillem Jou, Álvaro Muñoz, Jordan Sakho, Yankuba Sima i Paco del Águila. També hi ha Dani Garcia, el qual segurament serà cedit a un equip de la LEB.