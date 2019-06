La plaça Major es converteix un any més en camp de vòlei

Com cada estiu la plaça Major de Manresa ha quedat coberta de sorra per convertir-se en el camp de voleibol, que acull la tretzena edició del Torneig de Manresa de vòlei platja.

Hi ha inscrits 39 equips que són mixtos i formats com a mínim per 4 persones. D'aquests 39, 12 juguen a vòlei platja habitualment (equips blaus) i 27 s'inicien en la pràctica d'aquest esport (equips vermells). Les formacions competeixen des d'ahir dimarts en horari de 6 de la tarda a les 12 de la nit. En la darrera jornada de dissabte, el torneig s'iniciarà a les 3 de la tarda i finalitzarà a mitjanit aproximadament. També avui comença el tastet de vòlei platja per a menors d'edat, que es realitza de les 9 del matí a 2/4 d'1 del migdia a la pista provisional del camp de vòlei de la plaça Major i també al parc de la Seu. Amb un total de 15 nois i noies inscrites, que s'inicien en la pràctica del vòlei platja.

Aquesta activitat estiuenca està coorganitzada entre l'Ajuntament de Manresa i Vòlei 6.